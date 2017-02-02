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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58884 перегляди

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"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток з продажу квитків

Київ • УНН

 • 8490 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. "Укрзалізниця" запустила мобільний додаток на базі Аndroid для придбання залізничних квитків. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток з продажу квитків

“Укрзалізниця” сьогодні, 2 лютого, впровадила мобільний додаток для придбання квитків online для Аndroid. Незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS. Таким чином клієнти зможуть купувати залізничні квитки за допомогою своїх гаджетів.

Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах та планшетах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на залізничних вокзалах планують встановити термінали з продажу квитків.

Також нагадаємо, що “Укрзалізниця” оголосила тендери на закупівлю дизпалива більш ніж на 2 млрд грн.

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