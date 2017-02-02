"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток з продажу квитків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. "Укрзалізниця" запустила мобільний додаток на базі Аndroid для придбання залізничних квитків. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
“Укрзалізниця” сьогодні, 2 лютого, впровадила мобільний додаток для придбання квитків online для Аndroid. Незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS. Таким чином клієнти зможуть купувати залізничні квитки за допомогою своїх гаджетів.
Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах та планшетах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на залізничних вокзалах планують встановити термінали з продажу квитків.
Також нагадаємо, що “Укрзалізниця” оголосила тендери на закупівлю дизпалива більш ніж на 2 млрд грн.