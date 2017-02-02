"Укрзализныца" запустила мобильное приложение по продаже билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. "Укрзализныца" запустила мобильное приложение на базе Android для приобретения железнодорожных билетов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".
“Укрзализныца” сегодня, 2 февраля, внедрила мобильное приложение для приобретения билетов online для Аndroid. Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Таким образом клиенты смогут покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.
Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах.
Напомним, как сообщал УНН, на железнодорожных вокзалах планируют установить терминалы по продаже билетов.
Также напомним, что “Укрзализныца” объявила тендеры на закупку дизтоплива более чем на 2 млрд грн