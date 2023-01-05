"Укрзалізниця" запускає зимовий ретро-тур "Гайворонським експресом"

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"Час набиратися нових позитивних вражень! Укрзалізниця запрошує всіх охочих у зимовий ретро-тур сполученням Гайворон — Бершадь з паровозом Гр-280. Подорож відбудеться 14 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Загальна вартість подорожі становить 665 гривень. До неї входять вартість квитка на паротяг, культурно-розважальна програма та гаряче харчування. Також можна обрати потрібний варіант. Крім цього, є можливість трансферу до Гайворона з Києва або Вінниці організованим залізничним вагоном за окрему плату.

Зареєструватись на поїздку можна за посиланням. Після заповнення форми на електронну пошту прийде лист з детальною інформацією щодо ретро-туру.

Нагадаємо

У Львові до зимових свят запустили ретро-поїзд. Він курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 7, 8, 14, 15 січня.