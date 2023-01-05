"Укрзализныця" запускает зимний ретро-тур "Гайворонским экспрессом"

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"Время набираться новых положительных впечатлений! Укрзализныця приглашает всех желающих в зимний ретро-тур сообщением Гайворон — Бершадь с паровозом Гр-280. Путешествие состоится 14 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Общая стоимость поездки составляет 665 гривен. В нее входят стоимость билета на паровоз, культурно-развлекательная программа и горячее питание. Также можно выбрать подходящий вариант. Кроме этого, есть возможность трансфера в Гайворон из Киева или Винницы организованным железнодорожным вагоном за отдельную плату.

Зарегистрироваться на поездку можно по ссылке. После заполнения формы на электронную почту придет письмо с подробной информацией о ретро-туре.

Напомним

Во Львове к зимним праздникам запустили ретро-поезд. Он будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 7, 8, 14, 15 января.