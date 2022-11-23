Укрзалізниця запускає додатковий рейс до Херсона на 23 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Укрзалізниця запускає додатковий рейс до Херсона сьогодні, 23 листопада, і з Херсона до Києва 24 листопада. Про це інформує УНН, посилаючись на УЗ в Telegram.
Деталі
Рейс із Києва вирушить о 22:14 із прибуттям до Херсона о 09:15 24-го листопада. Завтра потяг вирушить о 18:00 з прибуттям до столиці о 06:55. Зазначається, що обидва рейси прямують через Миколаїв.
Квитки вартістю від 274 грн можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті.
Цитата
"Додатковий рейс дозволить нам більш надійно задовольнити зростаючий попит херсонців, при цьому ми уважно спостерігаємо за динамікою у регіоні та, як уже повідомляли, оперативно додаємо вагони в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Варшави на 10 та 11 грудня.