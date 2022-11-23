Укрзалізниця запускає додатковий рейс до Херсона на 23 листопада

Деталі

Рейс із Києва вирушить о 22:14 із прибуттям до Херсона о 09:15 24-го листопада. Завтра потяг вирушить о 18:00 з прибуттям до столиці о 06:55. Зазначається, що обидва рейси прямують через Миколаїв.

Квитки вартістю від 274 грн можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті.

Цитата

"Додатковий рейс дозволить нам більш надійно задовольнити зростаючий попит херсонців, при цьому ми уважно спостерігаємо за динамікою у регіоні та, як уже повідомляли, оперативно додаємо вагони в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Варшави на 10 та 11 грудня.