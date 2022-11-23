Укрзализныця запускает дополнительный рейс в Херсон на 23 ноября

Детали

Рейс из Киева отправится в 22:14 с прибытием в Херсон в 09:15 24 ноября. Завтра поезд отправится в 18:00 с прибытием в столицу в 06:55. Отмечается, что оба рейса следуют через Николаев.

Билеты стоимостью от 274 грн можно приобрести в приложении, чат-боте и на сайте.

Цитата

"Дополнительный рейс позволит нам более надежно удовлетворить растущий спрос херсонцев, при этом мы внимательно наблюдаем динамику в регионе и, как уже сообщали, оперативно добавляем вагоны в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Добавим

Укрзализныця открыла продажу билетов в Варшаву на 10 и 11 декабря.