Укрзализныця запускает дополнительный рейс в Херсон на 23 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Укрзализныця запускает дополнительный рейс в Херсон сегодня, 23 ноября, и из Херсона в Киев 24 ноября. Об этом информирует УНН, ссылаясь на УЗ в Telegram.
Детали
Рейс из Киева отправится в 22:14 с прибытием в Херсон в 09:15 24 ноября. Завтра поезд отправится в 18:00 с прибытием в столицу в 06:55. Отмечается, что оба рейса следуют через Николаев.
Билеты стоимостью от 274 грн можно приобрести в приложении, чат-боте и на сайте.
Цитата
"Дополнительный рейс позволит нам более надежно удовлетворить растущий спрос херсонцев, при этом мы внимательно наблюдаем динамику в регионе и, как уже сообщали, оперативно добавляем вагоны в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Добавим
Укрзализныця открыла продажу билетов в Варшаву на 10 и 11 декабря.