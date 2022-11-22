Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Варшави на два дні

Деталі

Квитки до Варшави тепер можна придбати виключно онлайн; у застосунку, чат-боті та на сайті Укрзалізниці. Як повідомляється, дозволено купувати не більше ніж 4 квитки в одні руки, "що суттєво зменшить можливості перекупщиків та дозволить УЗ дати у відкритий доступ на 25% більше квитків".

"Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані. Чесних та приємних подорожей з Укрзалізницею", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Укрзалізниця перевела продаж квитків на поїзд “Київ-Варшава” повністю в онлайн, щоб завадити шахраям-спекулянтам.