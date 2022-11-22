Укрзализныця открыла продажу билетов в Варшаву на два дня

Детали

Билеты в Варшаву теперь можно приобрести исключительно онлайн; в приложении, чат-боте и на сайте Укрзализныци. Как сообщается, разрешено покупать не более 4 билетов в одни руки, "что существенно снизит возможности перекупщиков и позволит УЗ дать в открытый доступ на 25% больше билетов".

"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы. Честных и приятных путешествий с Укрзализныцей", - говорится в сообщении.

Напомним

Укрзализныця перевела продажу билетов на поезд “Киев-Варшава” полностью в онлайн, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам.