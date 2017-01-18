“Укрзалізниця” закупить 50 вагонів до кінця року — В.Кістіон

“Я можу констатувати, що плани уряду на 2017 рік щодо „Укрзалізниці“ досить амбітні. В першу чергу ми плануємо залучити інвестиції на підвищення якості рухомого складу: протягом 2017 року замовити в українського виробника будівництво не менше 50 вагонів пасажирських, провести модернізацію 200 пасажирських вагонів, відремонтувати не менше 2 тис. пасажирських вагонів”, — зазначив В.Кістіон.

Як повідомляв УНН, найближчим часом “Укрзалізниця” не зможе замінити всі неякісні вагони.