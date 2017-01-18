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"Укрзализныця" закупит 50 вагонов до конца года - В.Кистион

"Укрзализныця" закупит 50 вагонов до конца года - В.Кистион

Киев • УНН

 • 7808 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. "Укрзализныця" в 2017 году закажет у украинского производителя не менее 50 вагонов. Об этом во время общения с журналистами сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНН.

"Я могу констатировать, что планы правительства на 2017 год по "Укрзализныци" достаточно амбициозны. В первую очередь мы планируем привлечь инвестиции на повышение качества подвижного состава: в течение 2017 года заказать у украинского производителя строительство не менее 50 вагонов пассажирских, провести модернизацию 200 пассажирских вагонов, отремонтировать не менее 2 тыс. пассажирских вагонов", - отметил В.Кистион.

Как сообщал УНН, в ближайшее время "Укрзализныця" не сможет заменить все некачественные вагоны.

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