"Укрзалізниця" закупить 125 тис. тонн дизпалива через ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У понеділок, 6 лютого, відбудеться аукціон щодо закупівлі 125 тисяч тонн дизельного палива для потреб “Укрзалізниці” через систему публічних закупівель ProZorro. Про це під час спілкування з журналістами повідомив керівник ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, передає УНН.
"6 лютого через ProZorro відбудеться новий аукціон на закупівлю 125 тисяч тонн дизельного палива. А 125 тисяч тонн - це приблизно 125 днів", - сказав він.
За його словами раніше, коли виникали проблеми з паливом для залізничників, вони були пов'язані з двома причинами - саботажем і масовими крадіжками пального.
"Але "Укрзалізниця" стабільно працювала і зупинок ніколи не було. Зараз у нас запас на кільканадцять днів. Ми уклали чотири договори на стабільну роботу протягом двох місяців", - наголосив В. Балчун.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG та “Укрзалізниця” дійшли компромісу щодо поставок дизпалива.
Також нагадаємо, “Укрзалізниця” оголосила тендери на закупівлю дизпалива більш ніж на 2 млрд грн. До участі в аукціоні допущені ПП “ОККО-Бізнес Контракт”, ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ СОКАР Україна, ТОВ “Елемент Нафта”, ТОВ “ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ”, ТОВ “ВОГ АЕРО ДЖЕТ”, ТОВ ТРЕЙД КОММОДІТІ.
Пропозиції SOMERTON LLC Sp.Z.O.O. були відхилені в обох тендерах.