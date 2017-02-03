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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Укрзалізниця" закупить 125 тис. тонн дизпалива через ProZorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. У понеділок, 6 лютого, відбудеться аукціон щодо закупівлі 125 тисяч тонн дизельного палива для потреб “Укрзалізниці” через систему публічних закупівель ProZorro. Про це під час спілкування з журналістами повідомив керівник ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, передає УНН.

"Укрзалізниця" закупить 125 тис. тонн дизпалива через ProZorro

"6 лютого через ProZorro відбудеться новий аукціон на закупівлю 125 тисяч тонн дизельного палива. А 125 тисяч тонн - це приблизно 125 днів", - сказав він.

За його словами раніше, коли виникали проблеми з паливом для залізничників, вони були пов'язані з двома причинами - саботажем і масовими крадіжками пального.

"Але "Укрзалізниця" стабільно працювала і зупинок ніколи не було. Зараз у нас запас на кільканадцять днів. Ми уклали чотири договори на стабільну роботу протягом двох місяців", - наголосив В. Балчун.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG та “Укрзалізниця” дійшли компромісу щодо поставок дизпалива.

Також нагадаємо, “Укрзалізниця” оголосила тендери на закупівлю дизпалива більш ніж на 2 млрд грн. До участі в аукціоні допущені ПП “ОККО-Бізнес Контракт”, ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ СОКАР Україна, ТОВ “Елемент Нафта”, ТОВ “ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ”, ТОВ “ВОГ АЕРО ДЖЕТ”, ТОВ ТРЕЙД КОММОДІТІ.

Пропозиції SOMERTON LLC Sp.Z.O.O. були відхилені в обох тендерах.

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