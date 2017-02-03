"Укрзализныця" закупит 125 тыс. тонн дизтоплива через ProZorro
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В понедельник, 6 февраля, состоится аукцион по закупке 125 000 тонн дизельного топлива для нужд "Укрзализныци" через систему публичных закупок ProZorro. Об этом во время общения с журналистами сообщил руководитель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, передает УНН.
"6 февраля из ProZorro состоится новый аукцион на закупку 125 тыс. тонн дизельного топлива. А 125 тыс. тонн - это примерно 125 дней", - сказал он.
По его словам раньше, когда возникали проблемы с топливом для железнодорожников, они были связаны с двумя причинами - саботажем и массовыми кражами горючего.
"Но "Укрзализныця" стабильно работала и остановок никогда не было. Сейчас у нас запас на несколько дней. Мы заключили четыре договора на стабильную работу в течение двух месяцев", - подчеркнул В.Балчун.
Напомним, как сообщал УНН, WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива.
Также напомним, "Укрзализныця" объявила тендеры на закупку дизтоплива более чем на 2 млрд грн. К участию в аукционе допущены ЧП "ОККО-Бизнес Контракт", ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СОКАР Украина, ООО "Элемент Нефть", ООО "ЗАПАДНАЯ нефтегазовая компания", ООО "ВОГ АЭРО ДЖЕТ", ООО ТРЕЙД КОММОДИТИ.
Предложения SOMERTON LLC Sp.ZOO были отклонены в обоих тендерах.