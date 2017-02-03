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"Укрзализныця" закупит 125 тыс. тонн дизтоплива через ProZorro

Киев • УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В понедельник, 6 февраля, состоится аукцион по закупке 125 000 тонн дизельного топлива для нужд "Укрзализныци" через систему публичных закупок ProZorro. Об этом во время общения с журналистами сообщил руководитель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, передает УНН.

"Укрзализныця" закупит 125 тыс. тонн дизтоплива через ProZorro

"6 февраля из ProZorro состоится новый аукцион на закупку 125 тыс. тонн дизельного топлива. А 125 тыс. тонн - это примерно 125 дней", - сказал он.

По его словам раньше, когда возникали проблемы с топливом для железнодорожников, они были связаны с двумя причинами - саботажем и массовыми кражами горючего.

"Но "Укрзализныця" стабильно работала и остановок никогда не было. Сейчас у нас запас на несколько дней. Мы заключили четыре договора на стабильную работу в течение двух месяцев", - подчеркнул В.Балчун.

Напомним, как сообщал УНН, WOG и "Укрзализныця" пришли к компромиссу по поставкам дизтоплива.

Также напомним, "Укрзализныця" объявила тендеры на закупку дизтоплива более чем на 2 млрд грн. К участию в аукционе допущены ЧП "ОККО-Бизнес Контракт", ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СОКАР Украина, ООО "Элемент Нефть", ООО "ЗАПАДНАЯ нефтегазовая компания", ООО "ВОГ АЭРО ДЖЕТ", ООО ТРЕЙД КОММОДИТИ.

Предложения SOMERTON LLC Sp.ZOO были отклонены в обоих тендерах.

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