“Укрзалізниця” спрямувала понад 23 млн грн на допомогу мобілізованим залізничникам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку початку проведення антитерористичної операції "Укрзалізниця“спрямувала понад 23 млн грн на допомогу мобілізованим і пораненим у зоні АТО залізничникам. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
"З початку проведення антитерористичної операції Укрзалізниця загалом надала понад 23 млн грн допомоги мобілізованим і пораненим у зоні проведення АТО залізничникам, у тому числі понад 4 млн грн сім’ям загиблих працівників“, — сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що за весь час проведення антитерористичної операції 2409 працівників галузі вже виконали свій військовий обов’язок перед державою і повернулися на постійне місце роботи, а в січні — жовтні 2016 року — 956 працівників ПАТ "Укрзалізниця", при цьому АТО 49 залізничників загинули під час бойових дій. На даний час військову службу в АТО проходить 1151 залізничник із 3618, які були мобілізовані за період із 2014 року.
Як повідомляв УНН, за фактом розкрадання коштів "Укрзалізниці" відкрито кримінальне провадження.