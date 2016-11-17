"Укрзализныця" направила более 23 млн грн на помощь мобилизованным железнодорожникам

"С начала проведения антитеррористической операции Укрзализныця в целом предоставила более 23 млн грн помощи мобилизованным и раненым в зоне проведения АТО железнодорожникам, в том числе более 4 млн грн семьям погибших работников", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за все время проведения антитеррористической операции 2409 работников отрасли уже выполнили свой воинский долг перед государством и вернулись на постоянное место работы, а в январе - октябре 2016 года - 956 работников ОАО "Укрзализныця", при этом АТО 49 железнодорожников погибли во время боевых действий. В настоящее время военную службу в АТО проходит 1151 железнодорожник из 3618, которые были мобилизованы за период с 2014 года.

Как сообщал УНН, по факту хищения средств "Укрзализныци" открыто уголовное производство.