"Укрзалізниця руйнується": економіст проаналізував звіт держкомпанії

Деталі

"Цим звітом керівництво УЗ розписалося в тому, що воно не вміє працювати. Вони підтвердили, що не можуть зробити нормальну диспетчерську систему, вони підтвердили, що у них безлад з локомотивами, безлад з вагонами. І те, що вони написали - поліпшення за останній місяць - це не серйозно. Нехай порівняють з ранніми роками, ситуація критично йде на спад. А вони викрутили цифри так, як їм цікаво їх подати", - сказав економіст.

На думку Охріменка, звіт демонструє те, що керівництво УЗ не займається залізницею і головною проблемою бачить відсутність чергового закону.

"Вони цим звітом підтвердили, що все валиться. Це означає, що УЗ не працює. Якщо дивитися по роках, то ситуація тільки погіршується. Від кого залежить диспетчерська робота? Від керівництва УЗ. Від кого залежить ремонт шляхів? Від керівництва УЗ. Від кого залежить заміна вагонів для пасажирського транспорту? Від керівництва УЗ. Чому вони нічого не роблять, а все, що пропонують прямо в звіті - давайте приймемо новий закон. Так це абсурд, скільки тих законів можна приймати. Треба щоб керівництво УЗ навело порядок в своїй системі, прибрало баласт, відремонтувало тільки ті шляхи, які потрібні, непотрібні - прибрали, направили на металобрухт старі вагони і локомотиви, відремонтувало ті, які треба, купили нові. Ось що вони повинні робити. А вони просто розписали в презентації: нічого робити не можуть, у них біда і вони сподіваються на краще", - резюмував Охрименко.

Доповнення

В кінці січня у Верховній Раді була створена Тимчасова слідча комісія для оцінки критичного становища "Укрзалізниці". На засіданнях побували вже міністр інфраструктури і члени спостережної ради УЗ. На наступних засіданнях планує бути сам глава УЗ Володимир Жмак, який заявив про готовність надати членам ТСК інформацію під поліграфом.

У той же час Міхеїл Саакашвілі днями виступив з різкою критикою в бік ТСК, що було розцінено як тиск на увазі того, що експрезидент Грузії - друг і колишній керівник Володимира Жмака та Іраклі Езугбая. Останній при Саакашвілі керував залізницею Грузії, а у вересні 2020 року призначений Жмаком головним з вантажоперевезень УЗ - основного джерела доходу всього держпідприємства.

Стосовно Езугбая не вщухають скандали після його рішення знизити тарифи на вантажоперевезення УЗ. На думку експертів, таке рішення було прийнято на користь приватного бізнесу і на шкоду держкомпанії, чиї доходи різко скоротилися, а Езугбая до призначення в УЗ як раз керував приватним вантажоперевезенням. Група народних депутатів навіть висловила думку, що такі дії Езугбая можуть спричинити технічний дефолт Укрзалізниці.

Незадоволені правлінням УЗ і профспілки. Вони вже заявили про підготовку до страйку.