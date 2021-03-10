"Укрзализныця разрушается": экономист проанализировал отчет госкомпании

Детали

"Этим отчетом руководство УЗ расписалось в том, что оно не умеет работать. Они подтвердили, что не могут сделать нормальную диспетчерскую систему, они подтвердили, что у них бардак с локомотивами, бардак с вагонами. И то, что они написали - улучшение за последний месяц - это не серьезно. Пусть сравнят с ранними годами, ситуация критически идет на спад. Они выкрутили цифры так, как им интересно их подать", - сказал экономист.

По мнению Охрименко, отчет демонстрирует то, что руководство УЗ не занимается железной дорогой и главной проблемой видит отсутствие очередного закона.

"Они этим отчетом подтвердили, что все рушится. Это означает, что УЗ не работает. Если смотреть по годам, то ситуация только ухудшается. От кого зависит диспетчерская работа? От руководства УЗ. От кого зависит ремонт дорог? От руководства УЗ. От кого зависит замена вагонов для пассажирского транспорта? От руководства УЗ. Почему они ничего не делают, а все, что предлагают прямо в отчете - давайте примем новый закон. Так это абсурд, сколько тех законов можно принимать. Надо чтобы руководство УЗ навело порядок в своей системе, убрало балласт, отремонтировало только те пути, которые нужны, ненужные - убрали, направили на металлолом старые вагоны и локомотивы, отремонтировало те, которые надо, купили новые. Вот что они должны делать. Они просто расписали в презентации: ничего делать не могут, у них беда и они надеются на лучшее", - резюмировал Охрименко.

Дополнение

В конце января в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия для оценки критического положения "Укрзализныци". На заседаниях побывали уже министр инфраструктуры и члены наблюдательного совета УЗ. На следующих заседаниях планирует быть сам глава УЗ Владимир Жмак, который заявил о готовности предоставить членам ВСК информацию под полиграфом.

В то же время Михеил Саакашвили на днях выступил с резкой критикой в сторону ВСК, что было расценено как давление в виду того, что экс-президент Грузии - друг и бывший руководитель Владимира Жмака и Иракли Эзугбая. Последний при Саакашвили руководил железной дорогой Грузии, а в сентябре 2020 года назначен Жмаком главным по грузоперевозкам УЗ - основного источника дохода всего госпредприятия.

Относительно Эзугбая не утихают скандалы после его решения снизить тарифы на грузоперевозки УЗ. По мнению экспертов, такое решение было принято в пользу частного бизнеса и в ущерб госкомпании, чьи доходы резко сократились, а Эзугбая до назначения в УЗ как раз руководил частными грузоперевозками. Группа народных депутатов даже выразила мнение, что такие действия Эзугбая могут вызвать технический дефолт Укрзализныци.

Недовольны правлением УЗ и профсоюзы. Они уже заявили о подготовке к страйку.