"Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення з Херсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. “Укрзалізниця” розширює мережу залізничного сполучення для херсонців із напрямком до Львова та змінює графік курсування із Києвом. Про це повідомила пресслужба УЗ.
Деталі
Поїзд №110/109 Львів — Херсон відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.
Також "Укрзалізниця" змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ — Херсон. З 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.
Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо
6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 зарядних станцій, до яких одночасно можна підʼєднати 33 пристрої. Їх буде встановлено на найбільших вокзалах в Україні.