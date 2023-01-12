"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения с Херсоном

Детали

Поезд №110/109 Львов — Херсон будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Также "Укрзализныця" изменяет график курсирования поезда №102/101 Киев — Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

Билеты на новый рейс уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним

6 января "Укрзализныця" получила 100 зарядных станций, к которым одновременно можно подключить 33 устройства. Они будут установлены на крупнейших вокзалах в Украине.