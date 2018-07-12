"Укрзалізниця" розповіла про хід будівництва лінії експресів до "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. “Укрзалізниця” вже проклала 1,4 км нової колії в рамках проекту будівництва лінії експресів до аеропорту “Бориспіль”. Незабаром розпочнеться будівництво залізничної естакади через автодорогу Київ — Харків. Також будується платформа, проводяться комунікації. Про це УНН повідомили у компанії у відповідь на запит.
“До кінця 2018 року „Укрзалізниця“ має побудувати лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом „Бориспіль“. Для проекту буде використана наявна залізнична інфраструктура, будується 4 км нової колії, шляхопровід та платформа, що розташовуватиметься біля терміналу аеропорту. Наразі побудовано 1,4 км нової колії. Незабаром розпочнеться будівництво залізничної естакади через автодорогу Київ — Харків. Також будується платформа, проводяться комунікації, тощо”, — розповіли в “Укрзалізниці”.
Як уточнили у компанії, попередні інвестиції в проект — 600-800 млн грн, з яких 450 млн грн — будівництво шляхопроводу, 100 млн грн — будівництво залізничної інфраструктури, понад 170 млн — відновлення рейкових автобусів та будівництво боксу депо для їх обслуговування.
Проект передбачає використання рухомого складу, що є у наявності: поїзди PESA 620 м та PESA 630 м. Їх підготують до експлуатації.
Час у дорозі складе 35 хвилин, а попередня вартість квитка — 80-120 грн.
“За попередніми даними, термін окупності проекту: близько 10 років”, — додали в УЗ.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” запропонувала усім охочим придумати назву для поїздів, які курсуватимуть між станцією “Київ-Пасажирський” і аеропортом “Бориспіль”.