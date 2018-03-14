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Українські користувачі Facebook надсилають власні варіанти назви для експресу Київ-Бориспіль

Українські користувачі Facebook надсилають власні варіанти назви для експресу Київ-Бориспіль

Київ • УНН

 • 15665 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Укрзалізниця пропонує усім охочим придумати назву для поїздів, які будуть курсувати між станцією “Київ-Пасажирський” і аеропортом Бориспіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку ПАТ “Укрзалізниця”.

Влада знову повернулась до ідеї пов’язати столицю і головний аеропорт країни залізничним сполученням.

Минулого місяця прем’єр-міністр Володимир Гройсман та Укрзалізниця оприлюднили її оновлену версію. Щоб здешевити рейси, замість електричок по маршруту пустять польські дизельні рейкові автобуси PESA.

Після запуску проекту постало питання обрання назва. Дирекція “Укрзалізниці” вирішила доручити це користувачам мережі. Варіанти назви експресів можна направляти на електронну пошту [email protected] або постити прямо в коментарях на сторінці перевізника в Facebook. Найцікавіші ідеї залізничники винесуть на громадське обговорення.

Українські користувачі мережі відгукнулися на запит та почали надсилати власні варіанти назви. Серед найбільш цікавих варто виділити: “Шусть”, “Небесні крила України”, “Помагайчик”, “Вбивця бариг SkyBus”, “Долетовища”, “Експрес Земля-Небо”, “Парижбіль”, “Безвіз експрес” та “Бандера”.

Як повідомляв УНН, Омелян розповів, коли розпочнеться будівництво лінії швидкісних експресів до “Борисполя”.

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