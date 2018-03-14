Украинские пользователи Facebook присылают собственные варианты названия для экспресса Киев-Борисполь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Укрзализныця предлагает всем желающим придумать название для поездов, которые будут курсировать между станцией “Киев-Пассажирский” и аэропортом Борисполь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ПАО “Укрзализныця”.
Власть снова вернулась к идее связать столицу и главный аэропорт страны железнодорожным сообщением.
В прошлом месяце премьер-министр Владимир Гройсман и Укрзализныця обнародовали ее обновленную версию. Чтобы удешевить рейсы, вместо электричек по маршруту пустят польские дизельные рельсовые автобусы PESA.
После запуска проекта встал вопрос избрания название. Дирекция “Укрзализныци” решила поручить это пользователям сети. Варианты названия экспрессов можно направлять на электронную почту [email protected] или постить прямо в комментариях на странице перевозчика в Facebook. Самые интересные идеи железнодорожники вынесут на общественное обсуждение.
Украинские пользователи сети откликнулись на запрос и начали передавать свои варианты названия. Среди наиболее интересных стоит выделить: “Шусть”, “Небесные крылья Украины”, “Помагайчик”, “Убийца барыг SkyBus”, “Долетовыща”, “Экспресс Земля-Небо”, “Парижболь”, “Безвиз экспресс” и “Бандера”.
Как сообщал УНН, Омелян рассказал, когда начнется строительство линии скоростных экспрессов в “Борисполь”.