"Укрзализныця" рассказала о ходе строительства линии экспрессов в "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. “Укрзализныця” уже проложила 1,4 км новой колеи в рамках проекта строительства линии экспрессов в аэропорт “Борисполь”. Вскоре начнется строительство железнодорожной эстакады через автодорогу Киев — Харьков. Также строится платформа, проводятся коммуникации. Об этом УНН сообщили в компании в ответ на запрос.
“До конца 2018 года „Укрзализныця“ должна построить линию скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом „Борисполь“. Для проекта будет использована имеющаяся железнодорожная инфраструктура, строится 4 км новой колеи, путепровод и платформа, которая будет располагаться возле терминала аэропорта. Сейчас построено 1,4 км новой колеи. Вскоре начнется строительство железнодорожной эстакады через автодорогу Киев — Харьков. Также строится платформа, проводятся коммуникации и т.д.”, — рассказали в “Укрзализныце”.
Как уточнили в компании, предварительные инвестиции в проект — 600-800 млн грн, из которых 450 млн грн — строительство путепровода, 100 млн грн — строительство железнодорожной инфраструктуры, более 170 млн — восстановление рельсовых автобусов и строительство бокса депо для их обслуживания.
Проект предусматривает использование подвижного состава, который есть в наличии: поездов PESA 620м и PESA 630м. Их подготовят к эксплуатации.
Время в пути составит 35 минут, а предварительная стоимость билета — 80-120 грн.
“По предварительным данным, срок окупаемости проекта: около 10 лет”, — добавили в УЗ.
Напомним, “Укрзализныця” предложила всем желающим придумать название для поездов, которые будут курсировать между станцией “Киев-Пассажирский” и аэропортом “Борисполь”.