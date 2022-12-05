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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 40823 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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“Укрзалізниця” призначила евакуаційний потяг на 5 грудня

“Укрзалізниця” призначила евакуаційний потяг на 5 грудня

Київ • УНН

 • 868674 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Укрзалізниця повідомила про евакуаційний потяг, який курсуватиме від Покровська до Львова, повідомляє УНН.

Деталі

Евакуаційний потяг відправиться сьогодні о 16:30 з Покровська та прибуде до Львова. Потяг також зробить зупинку в Дніпрі.

• 234/233 “Покровськ — Дніпро — Львів”

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись. Також наголосили, що потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах.

Нагадаємо

Укрзалізниця анонсувала зміни у сервісі для пасажирів. А саме, в грудні з’являться підстаканники, а також оновлене меню чаю та кави.

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