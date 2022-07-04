"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 4 липня

Деталі

Евакуаційний потяг на 4 липня:

• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

Доповнення

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.

До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

Нагадаємо

В УЗ повідомили, чи подорожчають цього року квитки для пасажирів.