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"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів до Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів до Великодня та збільшила періодичність курсування 3 графікових поїздів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

З 13 по 18 квітня "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів: з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода. Крім того, для виїзду громадян на великодні свята збільшено періодичність курсування 3 графікових поїздів у популярних напрямках.

Так, на пікові святкові дати вже можна придбати квитки на такі додаткові поїзди:

1. № 191/192 Київ – Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.
2. № 197/198 Київ – Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.
3. № 179 Київ – Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.
4. № 185 Львів – Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.
5. № 235 Харків – Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.
6. Інтерсіті+ № 728/727 Київ – Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.

Крім того, пасажири можуть скористатися додатковими рейсами наступних цілорічних поїздів:

1. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.
2. № 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня.
3. Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" раніше призначила додатковий поїзд на весняні канікули.

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