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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к Пасхе

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к Пасхе

Киев • УНН

 • 8369 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов к Пасхе и увеличила периодичность курсирования 3 графиковых поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".

С 13 по 18 апреля "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов: из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепра, а также из Львова и Харькова до Ужгорода. Кроме того, для выезда граждан на пасхальные праздники увеличена периодичность курсирования 3 графиковых поездов в популярных направлениях.

Так, на пике праздничные даты уже можно приобрести билеты на такие дополнительные поезда:

1. № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.
2. № 197/198 Киев - Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.
3. № 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.
4. № 185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.
5. № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 14, 17 апреля.
6. Интерсити + № 728/727 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов:

1. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.
2. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля.
3. Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Напомним, что "Укрзализныця" ранее назначила дополнительный поезд на весенние каникулы.

Украинские Национальные Новости

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