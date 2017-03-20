"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к Пасхе

С 13 по 18 апреля "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов: из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепра, а также из Львова и Харькова до Ужгорода. Кроме того, для выезда граждан на пасхальные праздники увеличена периодичность курсирования 3 графиковых поездов в популярных направлениях.

Так, на пике праздничные даты уже можно приобрести билеты на такие дополнительные поезда:

1. № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.

2. № 197/198 Киев - Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.

3. № 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.

4. № 185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.

5. № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 14, 17 апреля.

6. Интерсити + № 728/727 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов:

1. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.

2. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля.

3. Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Напомним, что "Укрзализныця" ранее назначила дополнительный поезд на весенние каникулы.