“Укрзалізниця” придбала мастил та оливи майже на 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У березні поточного року Філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” провела тендер на закупівлю 734 тони оливи та мастильних матеріалів з очікуваною вартістю майже 30 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані порталу публічних закупівель “Prozorro”.
Перемогу у вказаній закупівлі отримало ТОВ “Август пром” (входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”) із ціновою позицією у 29 613 071,88 грн, що виявилися на 360 тис. грн меншою від очікуваної вартості тендеру.
Договір про постачання мастил між переможцем та замовником було укладено 24 березня поточного року.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” з економією у 2 млн грн закупила оливи у компанії “Трейд Коммодіті”.