“Укрзалізниця” придбала мастил та оливи майже на 30 млн грн

Перемогу у вказаній закупівлі отримало ТОВ “Август пром” (входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”) із ціновою позицією у 29 613 071,88 грн, що виявилися на 360 тис. грн меншою від очікуваної вартості тендеру.

Договір про постачання мастил між переможцем та замовником було укладено 24 березня поточного року.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” з економією у 2 млн грн закупила оливи у компанії “Трейд Коммодіті”.