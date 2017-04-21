"Укрзализныця" приобрела смазочных материалов и масел почти на 30 млн грн

Победу в указанной закупке получило ООО "Август пром" (входит в группу компаний "Трейд Коммодити") с ценовой позицией в 29613 071,88 грн, которая оказалась на 360 тыс. грн меньше ожидаемой стоимости тендера.

Договор о поставках масел между победителем и заказчиком был заключен 24 марта текущего года.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" с экономией в 2 млн грн закупила масла в компании "Трейд Коммодити".