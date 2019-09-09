“Укрзалізниця” планує відмовитися від традиційних підстаканників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Укрзалізниця розглядає варіанти використання у потягах замість скляних стаканів у металевих підстаканниках просто скляні або паперові стаканчики. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.
“Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?”, — написав Кравцов, оприлюднивши фото паперового стаканчика із принтом та написом "Укрзалізниця".
Також, у коментарях під фото висловили думку, щодо варто попрацювати над дизайном стаканчиків.
“Скоро будуть зміни. Готуємо масштабний проект реконструкції”, — відповів на це Кравцов.
Також, він додав, що мова йде про скляні чи паперові стаканчики. Жодного пластику на них не буде.
Нагадаємо, з початку року в поїздах в Україні вкрадено інвентар на суму 400 тисяч гривень.