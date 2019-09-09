"Укрзализныця" планирует отказаться от традиционных подстаканников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. "Укрзализныця" рассматривает варианты использования в поездах вместо стеклянных стаканов в металлических подстаканниках просто стеклянные или бумажные стаканчики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - написал Кравцов, обнародовав фото бумажного стаканчика с принтом и надписью "Укрзализныця".
Также, в комментариях под фото выразили мнение, по стоит поработать над дизайном стаканчиков.
"Скоро будут изменения. Готовим масштабный проект реконструкции", - ответил на это Кравцов.
Также он добавил, что речь идет о стеклянных или бумажных стаканчиках. Никакого пластика на них не будет.
Напомним, с начала года в поездах в Украине украдено инвентарь на сумму 400 тыс. гривен.