"Укрзалізниця" планує до 2021 року придбати 96 тис. одиниць рухомого складу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. "Укрзалізниця" планує в 2017-2021 роках придбати 96 тисяч одниць рухомого складу. Про це під час засідання уряду заявив очільник компанії Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.
“У 2017-21 рр. ми плануємо придбати 96 тисяч одиниць рухомого складу і витратити на це власних та залучених коштів 108 мільярдів гривень”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, міністр інфрсаструктури Володимир Омелян заявив про погіршення фінансово-економічних показників "Укрзалізниці".