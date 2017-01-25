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"Укрзализныця" планирует до 2021 года приобрести 96 тыс. единиц подвижного состава

Киев • УНН

 • 8471 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. "Укрзализныця" планирует в 2017-2021 годах приобрести 96 000 единиц подвижного состава. Об этом во время заседания правительства заявил глава компании Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.

"В 2017-21 гг. мы планируем приобрести 96 000 единиц подвижного состава и потратить на это собственных и привлеченных средств 108 млрд гривен", - отметил он.

Как сообщал УНН, министр инфрсаструктуры Владимир Омелян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныци".

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