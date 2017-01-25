"Укрзализныця" планирует до 2021 года приобрести 96 тыс. единиц подвижного состава
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. "Укрзализныця" планирует в 2017-2021 годах приобрести 96 000 единиц подвижного состава. Об этом во время заседания правительства заявил глава компании Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.
"В 2017-21 гг. мы планируем приобрести 96 000 единиц подвижного состава и потратить на это собственных и привлеченных средств 108 млрд гривен", - отметил он.
Как сообщал УНН, министр инфрсаструктуры Владимир Омелян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныци".