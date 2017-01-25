"Укрзализныця" планирует до 2021 года приобрести 96 тыс. единиц подвижного состава

"В 2017-21 гг. мы планируем приобрести 96 000 единиц подвижного состава и потратить на это собственных и привлеченных средств 108 млрд гривен", - отметил он.

Как сообщал УНН, министр инфрсаструктуры Владимир Омелян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныци".