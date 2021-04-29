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“Укрзалізниця” перевірить свої закупки

“Укрзалізниця” перевірить свої закупки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Офіс з безпеки АТ “Укрзалізниця” проведе перевірку закупівельної вертикалі компанії. Вона пов’язана із зривом плану критичних закупівель для галузі та бездіяльністю низки керівників вертикалі, повідомили в прес-службі компанії, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що бездіяльність полягала у несвоєчасному доведенні до філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” централізованих планів матеріально-технічного забезпечення, неодноразовому внесенні коригувань та змін до них впродовж першого кварталу 2021 року й несвоєчасне коригування цін на паливо.

“Так, за встановленими фактами буде проведено службову перевірку відносно дій посадових осіб департаменту категорійного управління, департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, а також директора з питань закупівель АТ „Укрзалізниця“. Саме ці департаменти мають забезпечувати своєчасну закупівлю матеріально-технічних засобів, що необхідні для стабільного й безперебійного функціонування залізничної галузі. Крім цього, на час службової перевірки буде тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків директора департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель”, — наголосили в “Укрзалізниці”.

Зазначені випадки не будуть надалі толеруватись та будуть отримувати організаційні й кадрові висновки, додали в компанії.

Доповнення

Тим часом НАБУ та САП продовжують ігнорувати корупційні схеми в “Укрзалізниці”, хоча є головними органами в системі протидії корупції. В НАБУ є цілий відділ детективів, які б мали пильнувати дотримання законодавства в “Укрзалізниці”, але результат їх роботи мізерний. Минулого року вони направили до суду лише одну карну справу п’ятирічної давнини.

Аналіз УНН вказує, що головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, який минулого року підписав меморандум з “Укрзалізницею” про спільну боротьбу з корупцією замість виконання прямих своїх обов’язків надає послуги фонду “Відродження” Джорджа Сороса, проводить тренінги, розробляє для них мобільні застосунки та виступає лектором у соцмережі Clubhouse. 

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