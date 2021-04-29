"Укрзализныця" проверит свои закупки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Офис по безопасности АО "Укрзализныця" проведет проверку закупочной вертикали компании. Она связана со срывом плана критических закупок для отрасли и бездействием ряда руководителей вертикали, сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
Детали
Сообщается, что бездействие заключалось в несвоевременном доведении до филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" централизованных планов материально-технического обеспечения, неоднократном внесении корректировок и изменений к ним в течение первого квартала 2021 года и несвоевременной корректировке цен на топливо.
"Да, по установленным фактам будет проведена служебная проверка в отношении действий должностных лиц департамента категорийного управления, департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок, а также директора по закупкам АО "Укрзализныця". Именно эти департаменты должны обеспечивать своевременную закупку материально-технических средств, необходимых для стабильного и бесперебойного функционирования железнодорожной отрасли. Кроме этого, на время служебной проверки будет временно отстранен от исполнения должностных обязанностей директор департамента по планированию и ожидаемой стоимости в сфере закупок", - отметили в "Укрзализныце".
Указанные случаи не будут в дальнейшем толероватся и будут получать организационные и кадровые выводы, добавили в компании.
Дополнение
Между тем НАБУ и САП продолжают игнорировать коррупционные схемы в "Укрзализныце", хотя являются главными органами в системе противодействия коррупции. В НАБУ есть целый отдел детективов, которые должны следить за соблюдением законодательства в "Укрзализныце", но результат их работы мизерный. В прошлом году они направили в суд только одно уголовное дело пятилетней давности.
Анализ УНН указывает, что главный "железнодорожный" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, в прошлом году подписал меморандум с "Укрзализныцей" о совместной борьбе с коррупцией вместо выполнения прямых своих обязанностей предоставляет услуги фонда "Відродження" Джорджа Сороса, проводит тренинги, разрабатывает для них мобильные приложения и выступает лектором в соцсети Clubhouse.