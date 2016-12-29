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"Укрзалізниця" отримала дозвіл на першочергові інвестиції на суму до 16 млрд грн

"Укрзалізниця" отримала дозвіл на першочергові інвестиції на суму до 16 млрд грн

Київ • УНН

 • 7318 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Уряд схвалив постанову, що дозволяє "Укрзалізниці" здійснити першочергові капінвестиції на суму до 16 млрд грн до затвердження фінплану на 2017 рік. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Кошти у розмірі до 16 млрд грн "Укрзалізниця" планує спрямувати на закупівлю майже 5900 піввагонів (за рахунок коштів ЄБРР та власних), виготовити на власних заводах-філіях товариства 3000 вантажних піввагонів, придбати 50 пасажирських вагонів, модернізувати вантажні вагони та 200 пасажирських вагонів, продовжити будівництво Бескидського тунелю, реконструкцію колій та стрілочних переводів. Також розпочати масштабний інфраструктурний проект у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ЄІБ та ЄБРР – електрифікацію дільниці Долинська-Миколаїв.

«Вчасні капітальні вкладення дають можливість реалізувати проекти з оновлення рухомого складу, реконструкції інфраструктури, збільшення пропускної спроможності. Це дозволить інвестувати не лише у розвиток залізничної галузі, а й загалом в економіку України, завантажити українські підприємства, створити нові робочі місця. Лише на сталь у 2017 році "Укрзалізниця" витратить більше 3 млн грн», –зазначив голова правління підприємства ПАТ "Українська залізниця" Войцех Балчун.

У відомстві нагадали, що у 2016 році капітальні інвестиції "Укрзалізниця" розпочала з березня, у 2015 році– з серпня, у 2014 році– з червня.

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