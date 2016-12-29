"Укрзалізниця" отримала дозвіл на першочергові інвестиції на суму до 16 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Уряд схвалив постанову, що дозволяє "Укрзалізниці" здійснити першочергові капінвестиції на суму до 16 млрд грн до затвердження фінплану на 2017 рік. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Кошти у розмірі до 16 млрд грн "Укрзалізниця" планує спрямувати на закупівлю майже 5900 піввагонів (за рахунок коштів ЄБРР та власних), виготовити на власних заводах-філіях товариства 3000 вантажних піввагонів, придбати 50 пасажирських вагонів, модернізувати вантажні вагони та 200 пасажирських вагонів, продовжити будівництво Бескидського тунелю, реконструкцію колій та стрілочних переводів. Також розпочати масштабний інфраструктурний проект у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ЄІБ та ЄБРР – електрифікацію дільниці Долинська-Миколаїв.
«Вчасні капітальні вкладення дають можливість реалізувати проекти з оновлення рухомого складу, реконструкції інфраструктури, збільшення пропускної спроможності. Це дозволить інвестувати не лише у розвиток залізничної галузі, а й загалом в економіку України, завантажити українські підприємства, створити нові робочі місця. Лише на сталь у 2017 році "Укрзалізниця" витратить більше 3 млн грн», –зазначив голова правління підприємства ПАТ "Українська залізниця" Войцех Балчун.
У відомстві нагадали, що у 2016 році капітальні інвестиції "Укрзалізниця" розпочала з березня, у 2015 році– з серпня, у 2014 році– з червня.