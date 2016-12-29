"Укрзализныця" получила разрешение на первоочередные инвестиции на сумму до 16 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правительство одобрило постановление, разрешающее "Укрзализныце" осуществить первоочередные капинвестиции на сумму до 16 млрд грн до утверждения финплана на 2017 год. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Средства в размере до 16 млрд грн "Укрзализныця" планирует направить на закупку почти 5900 полувагонов (за счет средств ЕБРР и собственных), изготовить на собственных заводах-филиалах общества 3000 грузовых полувагонов, приобрести 50 пассажирских вагонов, модернизировать грузовые вагоны и 200 пассажирских вагонов, продолжить строительство Бескидского тоннеля, реконструкцию путей и стрелочных переводов. Также начать масштабный инфраструктурный проект в сотрудничестве с международными финансовыми организациями ЕИБ и ЕБРР - электрификацию участка Долинская-Николаев.
"Своевременные капитальные вложения дают возможность реализовать проекты по обновлению подвижного состава, реконструкции инфраструктуры, увеличению пропускной способности. Это позволит инвестировать не только в развитие железнодорожной отрасли, но и в целом в экономику Украины, загрузить украинские предприятия, создать новые рабочие места. Только на сталь в 2017 году "Укрзализныця" потратит более 3 млн грн", - отметил председатель правления предприятия ПАО "Украинская железная дорога" Войцех Балчун.
В ведомстве напомнили, что в 2016 году капитальные инвестиции "Укрзализныця" начала с марта, в 2015 году - с августа, в 2014 году - с июня.