Укрзалізниця один із найбільших платників податків в Україні

Укрзалізниця один із найбільших платників податків в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Укрзалізниця має високе податкове навантаження та є одним із найбільших платників податків в Україні. Про це розповів новий глава Укрзалізниці Володимир Жмак у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.
"Сьогодні зустрівся із Головою Державної податкової служби України Олексієм Любченко. Майбутня взаємодія між Укрзалізницею та ДПС була основною темою нашої розмови. Також обговорювали питання податкового навантаження УЗ, яка, до слова, є одним із найбільших платників податків в Україні", – написав він.
До речі, щороку податкове навантаження Укрзалізниці зростає внаслідок високого податку на землю, якого позбавлені майже всі залізниці світу, та акцизу на пальне. Так, компанія у 2019 році сплатила понад 21,8 млрд грн (без урахування ПДВ) податків та зборів до державного та місцевих бюджетів. Це майже 24% від чистого доходу компанії, який склав 90,4 млрд грн.
Раніше УНН писав, що міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив три головні завдання перед новим керівником Укрзалізниці Володимиром Жмаком.
Також він розвіяв міфи про приватизацію Укрзалізниці.
"Ніхто не говорив і не говорить про те, щоб залізницю комусь віддавати. Ми не можемо віддавати конкуренту залізницю в управління. Вони ж зможуть впливати на географію того, як буде відбуватися транзит. Це все одно, що віддати російській залізниці. Але, абстрагуючись від країн і прапорів, для нас у будь-якому випадку це конкуренти, і віддавати конкурентам — означає бути у залежності", — наголосив Криклій.