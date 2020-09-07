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Укрзализныця один из крупнейших налогоплательщиков в Украине

Киев • УНН

 • 11273 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Укрзализныця имеет высокую налоговую нагрузку и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Об этом рассказал новый глава Укрзализныци Владимир Жмак в своем Телеграмм-канале, передает УНН.

Укрзализныця один из крупнейших налогоплательщиков в Украине

"Сегодня встретился с главой Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко. Будущее взаимодействие между Укрзализныцей и ГНС была основной темой нашего разговора. Также обсуждались вопросы налоговой нагрузки УЗ, которая, к слову, является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине", - написал он.

Кстати, ежегодно налоговая нагрузка Укрзализныци растет вследствие высокого налога на землю, которого лишены почти все железные дороги мира, и акциза на топливо. Так, компания в 2019 году выплатила более 21,8 млрд грн (без учета НДС) налогов и сборов в государственный и местные бюджеты. Это почти 24% от чистого дохода компании, который составил 90,4 млрд грн.

Ранее УНН писал, что министр инфраструктуры Владислав Криклий поставил три главные задачи перед новым руководителем Укрзализныци Владимиром Жмаком.

Также он развеял мифы о приватизации Укрзализныци.

"Никто не говорил и не говорит о том, чтобы железную дорогу кому-то отдавать. Мы не можем отдавать конкуренту железную дорогу в управление. Они смогут влиять на географию того, как будет происходить транзит. Это все равно, что отдать РЖД. Но, абстрагируясь от стран и флагов, для нас в любом случае это конкуренты, и отдавать конкурентам - значит быть в зависимости", - подчеркнул Криклий.

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