“Укрзалізниця” облаштувала у 2016 році 60 пандусів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У 2016 році ПАТ “Укрзалізниця” виконала комплекс робіт з адаптації залізничної інфраструктури для людей з особливими потребами, встановивши 60 пандусів. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Для зручності пасажирів з інвалідністю на 19 вокзалах, 32 станціях та 6 зупиночних платформах облаштовано 60 пандусів, а на 9 вокзалах понижено бордюри та платформ”, — йдеться в повідомленні.
У відомстві також уточнили, що в 2017 році роботи зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об’єктів залізничної інфраструктури буде продовжено.