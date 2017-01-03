“Укрзалізниця” облаштувала у 2016 році 60 пандусів

“Для зручності пасажирів з інвалідністю на 19 вокзалах, 32 станціях та 6 зупиночних платформах облаштовано 60 пандусів, а на 9 вокзалах понижено бордюри та платформ”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві також уточнили, що в 2017 році роботи зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об’єктів залізничної інфраструктури буде продовжено.