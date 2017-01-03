"Укрзализныца" обустроила в 2016 году 60 пандусов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В 2016 году ПАО "Укрзализныца" выполнила комплекс работ по адаптации железнодорожной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, установив 60 пандусов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".
"Для удобства пассажиров с инвалидностью на 19 вокзалах, 32 станциях и 6 остановочных платформах обустроены 60 пандусов, а на 9 вокзалах снижено бордюры и платформы", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что в 2017 году работы по созданию надлежащих условий для доступа людей с инвалидностью к объектам железнодорожной инфраструктуры будет продолжено.