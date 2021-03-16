"Укрзалізниця" кличе журналістів на пресконференцію. Спікер контактував минулого тижня з хворим на COVID-19 Жмаком

Цитата

"Укрзалізниця вперше публічно представить оптимізовані регулярні маршрути і нові сполучення, частина з яких були запропоновані безпосередньо пасажирами.

Також запланована дегустація оновленого меню Ланчбоксу для Інтерсіті +", - повідомили в "УЗ".

Деталі

Захід проводитиме Олександр Перцовський, який в кінці минулого тижня контактував з хворим на COVID-19 главою "УЗ" Володимиром Жмаком на його прес-конференції.

Відзначимо, що на цьому знімку Перцовський другий ліворуч.

У прес-службі держкомпанії не уточнили, чи здавав тест Перцовський як контактна особа, але запевняють, що він цілком здоровий і переживати нема про що. Так само там не пояснили, чому після інформації про COVID-19 у Жмака правління "УЗ" всім складом не пішло на самоізоляцію.

Разом з тим це може свідчити про сумнівність захворювання Жмака, на яке вказують залізничники.

Доповнення

Учора 15 березня Наглядова рада "УЗ" мала оцінити компетентність глави держкомпанії Володимира Жмака, але останній раптово заявив про лікарняний у зв'язку з позитивним тестом на COVID-19. З тієї ж причини Жмак повідомив, що не зможе бути присутнім на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, де його чекали з доповіддю 18 березня.