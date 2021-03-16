“Укрзализныця” зовёт журналистов на пресс-конференцию. Спикер контактировал на прошлой неделе с заболевшим COVID-19 Жмаком
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Завтра в “Укрзализныци” состоится пресс-конференция на тему “Презентация обновлённого расписания движения и новых направлений в 2021 году”, анонсировали в пресс-службе госкомпании, передает УНН.
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“Укрзализныця впервые публично представит оптимизированные регулярные маршруты и новые сообщения, часть из которых были предложены непосредственно пассажирами.
Также запланирована дегустация обновленного меню Ланчбокс для Интерсити +”, - сообщили в "УЗ“.
Детали
Мероприятие будет проводить Александр Перцовский, который в конце прошлой недели контактировал с заболевшим COVID-19 главой “УЗ” Владимиром Жмаком на его пресс-конференции.
Отметим, что на этом снимке Перцовский второй слева.
В пресс-службе госкомпании не уточнили, сдавал ли тест Перцовский как контактное лицо, но уверяют, что он полностью здоров и переживать не о чем. Так же там не объяснили, почему после информации о COVID-19 у Жмака правление “УЗ” всем составом не ушло на самоизоляцию.
Вместе с тем это может свидетельствовать о сомнительности заболевания Жмака, на которое указывают железнодорожники.
Дополнение
Вчера 15 марта Наблюдательный совет “УЗ” должен был оценить компетентность главы госкомпании Владимира Жмака, но последний внезапно заявил о больничном в связи с позитивным тестом на COVID-19. По той же причине Жмак сообщил, что не сможет присутствовать на заседании Временной следственной комиссии ВР, где его ждали с докладом 18 марта.