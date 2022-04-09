Укрзалізниця: через коменданську годину в Одеській області можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Через впровадження в Одесі та області комендантської години з 21:00 9 квітня до 06:00 11 квітня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів. Про це повідомляє УНН.
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Так, у період дії комендантської години вхід до залізничних вокзалів Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.
Вихід з вокзалів може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.
Просимо враховувати це при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" призначила 28 додаткових евакуаційних рейсів на 9 квітня.