Укрзализныця: из-за коменданского часа в Одесской области могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов

Детали

Так, в период действия комендантского часа вход в железнодорожных вокзалов Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзалов может быть ограничен полицией по соображениям безопасности.

Просим учитывать это при планировании поездки и внимательно следить за возможными изменениями в расписании.

Напомним

"Укрзализныця" заявила о 28 дополнительных эвакуационных рейсов на 9 апреля.