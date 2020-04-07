Укрзалізниця буде відновлювати роботу малодіяльних станцій – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Укрзалізниця буде відновлювати роботу малодіяльних станцій, адже це підтримка малих і середніх підприємств. Про це заявив на онлайн-зустрічі міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
"В нас в.о. керівника Укразлізниці зміниться. І малодіяльні станції ми почнемо відновлювати…Треба все поновлювати, бо це всерівно грузооборот, це маленькі і середні підприємства. Це питання наших виробників і підтримки Укрзалізниці", - додав Криклій.
Як повідомляв УНН раніше, філія "Українська швидкісна залізнична компанія" АТ "Укрзалізниця" (керує потягами "Інтерсіті", - ред.) уклала два мільйонні договори із фірмою, яка була зареєстрована всього три місяці тому - замовили у ТОВ "Квалітет Про" послуги з технічного обслуговування обладнання, яке використовується для ремонту швидкісних поїздів та вагономийного комплексу.