“Укрзалізниця” анонсувала відкриття нових міжнародних кас
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У 2018 році кількість міжнародних залізничних кас в Україні збільшиться. Про це повідомив в.о голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов у Twitter, передає УНН.
“Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Почнемо із „Донецької залізниці“. Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську”, — повідомив він.
Як уточнив Є.Кравцов, на сьогодні українці мають змогу їздити потягами “Укрзалізниці” до 7 країн ЄС.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” призначила на 8 січня додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті з Києва до Тернополя.