"Укрзализныця" анонсировала открытие новых международных касс

“Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится. Начнем с „Донецкой железной дороги“. Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске”, — сообщил он.

Как уточнил Е.Кравцов, сегодня украинцы могут ездить поездами “Укрзализныци” в 7 стран ЕС.

Напомним, “Укрзализныця” назначила на 8 января дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь.