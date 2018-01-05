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"Укрзализныця" анонсировала открытие новых международных касс

Киев • УНН

 • 8623 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В 2018 году количество международных железнодорожных касс в Украине увеличится. Об этом сообщил и.о. председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов в Twitter, передает УНН.

"Укрзализныця" анонсировала открытие новых международных касс

“Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится. Начнем с „Донецкой железной дороги“. Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске”, — сообщил он.

Как уточнил Е.Кравцов, сегодня украинцы могут ездить поездами “Укрзализныци” в 7 стран ЕС.

Напомним, “Укрзализныця” назначила на 8 января дополнительный рейс скоростного поезда Интерсити из Киева в Тернополь.

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