Різдвяні свята: “Укрзалізниця” призначила додатковий потяг на захід
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. “Укрзалізниця” призначила на 8 січня додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті з Києва до Тернополя, передає УНН.
“Для забезпечення перевезення пасажирів під час різдвяних свят „Укрзалізниця“ призначила додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті з Києва до Тернополя”, — йдеться у повідомленні.
Поїзд № 747/748 Київ — Тернопіль — Київ вирушить з Києва 8 січня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25, а у зворотному напрямку — 9 січня о 04:04 і прибуде до столиці о 09:58.
Потяг робитиме зупинки на станціях: Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Деражня, Хмельницький та Волочиськ.
Нагадаємо, швидкісний поїзд №736/735 Запоріжжя — Київ задимівся в дорозі.