Потяг Запоріжжя-Київ задимівся в дорозі, пасажирів пересадили на інший
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Швидкісний поїзд №736/735 Запоріжжя - Київ задимівся в дорозі, пасажирів пересадили на інший, але вони прибудуть до столиці із запізненням на п'ять годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"На під’їзді швидкісного поїзда до станції Новогуполівка був виявлений запах диму в підвагонному обладнанні (тяговому двигуні вагону №1). Силами локомотивної, поїзної бригади та супроводжуючого представника ПАТ "КВБЗ" було ліквідовано задимлення, однак продовжити рейс електропоїзд не зміг", - йдеться у повідомленні.
Усіх пасажирів, як зазначається, було доставлено допоміжним рухомим складом до станції П’ятихатки, де їх пересаджено на підмінний рухомий склад філії "УЗШК" ПАТ "Укрзалізниця", яким вони продовжили подорож до Києва о 6:48 2 січня 2018 року.
"Час затримки поїзда становить близько 5 годин", - сказано у повідомленні.
Вказано, що орієнтовно пасажири прибудуть до Києва об 11:20 2 січня.
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