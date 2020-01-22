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Укртранснафта: в Україні завершили витіснення "брудної" російської нафти

Київ • УНН

 • 12628 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. АТ "Укртранснафта" прозвітувала про повне витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки з української ділянки нафтопроводу "Дружба" і з території України. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Укртранснафта: в Україні завершили витіснення "брудної" російської нафти

"18 січня 2020 року АТ "Укртранснафта" завершило витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу "Дружба" до словацько-українського кордону, а 21 січня - до пункту здачі нафти "Будковце" (Словаччина)", - вказали у компанії.

Під час витіснення російської нафти із завищеним вмістом хлоридів, як вказано, Укртранснафта щодня разом із міжнародною сюрвеєрською компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини.

При цьому з часу потрапляння до нафтопроводу "Дружба" неякісної російської нафти, як зазначається, Укртранснафта повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською сторонами та в автоматичному режимі отримує інформацію з вузлів обліку нафти та її якісні параметри.

"Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу "Дружба" ПАТ "Транснефть" резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4 336,2 тис. євро компенсації", - додали у компанії.

Нагадаємо, внаслідок потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту Укртранснафта. У зв’язку з цим компанія вимушено зупиняла транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року та з 17 до 21 травня 2019 року.

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